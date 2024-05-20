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Украина получит финансовую поддержку: будет ли доллар по 40 гривен на этой неделе

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Mинфин

Эксперт прогнозирует, что один фактор повлияет на показатели

В течение этой недели курс американской валюты будет достигать 40 гривен. Есть вероятность, что гривна укрепится в цене и доллар немного подешевеет.

Как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН, стабильность вокруг 40 гривен за доллар сохранится в период 20-26 мая. Кроме того, Украина должна получить финансовую и военную поддержку, что точно повлияют на курс гривны.

"Правила игры" не изменились, к тому же вскоре Украина получит от США дополнительно 2 млрд долларов на финансовую и военную поддержку Украины, это несколько снизит нагрузку на наш госбюджет и дополнительно повлияет на стабильность курса гривны", — пояснил Пендзин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 20 мая

По данным портала Минфин, в понедельник, 20 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,93 (продажа). Наличный курс — 39,93 (покупка) и 40,02 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,42 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца мая. Прогнозом поделился начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.

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