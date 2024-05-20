В Украине изменились цены на крупы: что и сколько стоит

Как изменились цены на популярные крупы в украинских супермаркетах

В Украине меняются цены на капусту и другие овощи. Также изменилась стоимость и на популярные крупы — некоторые из них упали в цене, а некоторые, наоборот, подорожали.

Об этом свидетельствуют графики актуальных цен на портале Минфин. "Телеграф" выяснил, сколько сегодня стоят гречка, макароны и рис в разных супермаркетах.

Средняя цена гречки в мае составляет 25,27 гривен за килограмм, а еще в апреле она стоила дороже — 27,33 за килограмм. Что касается цен в супермаркетах на эту крупу, то они колеблются от 22,90 гривен (Auchan), до 31,10 гривен (Megamarket). В Novus килограмм гречки стоит 22,29 гривен, а в Metro — 24,80 гривен.

Что касается цен на рис, то они тоже упали с 57,75–72,17 гривен в апреле до 53,97–65,83 гривен в мае. Цена варьируется не только в зависимости от супермаркета, но и от сорта риса.

Например, средняя цена длинного риса — 53,97 гривен/килограмм, длинного пропаренного — 61,27 гривен, а круглый рис в среднем стоит 65,83 гривен.

А вот макаронные изделия, наоборот, подорожали. Если в апреле килограмм в среднем стоил 28,37 гривен, то сейчас — 29,26 гривен. Дешевле всего макароны в супермаркете Novus — 22,79 гривен, в Metro они стоят 24,90 гривен, а в Auchan — 40,10 гривен.

Цены на манную кашу, пшено и вермишель остаются стабильными — 27,59 гривен, 28,00 гривен и 29,40 гривен соответственно.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подорожали сразу три популярных овоща. Цены на них колеблются в последние несколько месяцев.