Официальный курс уже выше 40 гривен: что будет с долларом на этой неделе

Игроки рынка ждут переходной даты

В течение текущей недели курс безналичной американской валюты может немного снизиться. А вот колебания показателей на наличном рынке будут умеренными.

В период 28 мая-2 июня 2024 года в Украине курс доллара будет колебаться в диапазоне 40-40,60 гривен. Как сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, начало этой недели отметилось ростом курса и он спровоцировал усиление спроса как наличного, так и безналичного доллара, однако на днях стоит ожидать укрепления гривны.

По ее словам, колебания показателей на межбанке в сегменте безналичного доллара будут умеренными. Это связано с переходной датой в конце месяца, позволяющей участникам наличного рынка надеяться на повышенный спрос со стороны населения на валюту. Потому они могут поддерживать высокий курс.

Курс доллара в Украине по состоянию на 28 мая

По данным портала "Минфин", во вторник, 28 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,10 грн (покупка) и 40,62 (продажа). Наличный курс — 40,60 (покупка) и 40,72 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,30 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об актуальном курсе доллара на киевском черном рынке.