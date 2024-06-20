Как дорожали ваши любимые продукты за 10 лет: посмотрите на эти цены, таких больше не будет

Цены на ходовые товары в супермаркетах подскочили до небес

Продукты питания в Украине за последние год значительно подорожали. Вскоре ожидается очередная волна скачка цен на фоне роста тарифов на электроэнергию. В целом на 2024 год в бюджет заложена инфляция на уровне 9,7%. При этом, "продуктовая" инфляция в Украине традиционно в два раза превышает среднюю.

Сравнение цен 11-летней давности еще более впечатляющее. Цены на ходовые товары в супермаркетах подскочили до небес. "Телеграф" сделал подборку товаров и цен на них за 2013 год и сравнил с нынешними ценами в магазинах.

Цены в 2013 году:

Колбаса традиционная вареная ТМ "Мясная лавка" 16, 99 грн 550 гр;

Сыр твердый Радамер, 45% ТМ "Spоmlek" 250 грн 18, 69 грн;

Паста Nutella шоколадно-ореховая, ТМ "Ferrero" 350 гр, 23,99 грн;

Масло подсолнечное нерафенированное ТМ "Королівський смак" 1 сорта, душистое 0,88 л 11,39 грн;

· Дезодорант мужской TM "Old Spise" 18,45 грн

Цены 2024 году:

Колбаса 0,55 кг "М'ясна лавка/Своя лінія Лікарська" 118,90 грн;

Сыр твердый Радамер, 45% ТМ "Spоmlek" 200 грн 99.90 грн;

· Паста Nutella шоколадно-ореховая, ТМ "Ferrero" 350 гр 179,90 грн;

Масло подсолнечное нерафенированное ТМ "Королівський смак" 1 сорта, душистое 1 л 63,99 грн;

Дезодорант мужской TM "Old Spise" 128,90 грн;

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики Украины средняя зарплата в Украине в 2013 году составляла 3 273 гривен в месяц. В долларовом выражении это 409 долларов в месяц. При этом на начало 2024 года средняя зарплата в стране составляла 19 500 тысяч гривен. В долларовом выражении это примерно 470 долл в месяц.

Ранее "Телеграф" сообщил, что эксперты дают неутешительные прогнозы по стоимости продуктов питания в стране. Есть несколько факторов, которые могут вызвать подорожание продовольствия.