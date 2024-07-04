Курс доллара будет расти без паники

Особых скачков не обещают, но без изменений не обойдется

Курс доллара в Украине остается в некотором застое, разрешить который может Национальный банк Украины. Именно от него зависит баланс между национальной и американской валютой, кроме того в курсообразование вмешается еще и летний фактор.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства "ГЛОБУС БАНКА" Тарас Лесовой. Так, летом спрос на доллар падает в среднем на 10-15% из-за общего снижения деловой активности.

По мнению эксперта также на курс повлияют позиция НБУ, который не откажется от курса "управляемой гибкости", макрофинансовая помощь, бюджетная Стратегия, экспортная выручка. Как результат, с 8 по 14 июля валютные изменения на рынке будут достаточно прогнозируемыми.

"Однако этот период будет длиться не долго: ближе к осени, как анонсировали чиновники, инфляционное влияние на рынок станет более ощутимым, хоть и не приведет к панике или ажиотажу. Напомню, что до конца года инфляция может ускориться до 5-6%, но этот показатель не выходит за пределы инфляционного прогноза до конца года — ожидается, что по итогам 2024 года инфляция составит 8,2%", — подчеркнул Тарас Лесовой.

Курс доллара же до середины июля вряд ли превысит коридор в 40-41,2 грн, при этом в течение недели возможны колебания в пределах 80 копеек, но они будут иметь краткосрочный характер.

"Таким образом, в течение 8-14 июля будет длиться период относительного затишья: валютные изменения будут частыми, но отнюдь не поразительными. Рынок будет находиться в балансе между спросом и предложением. Основные изменения, "развязка 2024" придется на осенний период", — подчеркнул Тарас Лесовой.

Тем временем в столице курс доллара на четверг, 4 июля, составляет чуть менее 41 гривны. И это чуть дороже официального курса Нацбанка.