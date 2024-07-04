Курс доллара: стоит ли сейчас покупать или продавать валюту

Украинская гривна дешевеет

За последние дни доллар снова поднялся, вероятно, из-за увеличения спроса, связанного с периодом оплаты зарплат для украинцев. "Бакс" колеблется в пределах 40,55-41,05 грн.

Стоимость евро тоже поднимается. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 4 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,75 грн

Евро (EUR): 43,84 грн

Злотый (PLN): 10,19 грн

Канадский доллар (CAD): 29,81 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,12 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,90 грн

Евро (EUR): 44,15 грн

Злотый (PLN): 10,16 грн

Канадский доллар (CAD): 29,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,39 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,55 грн — продажа 41,05 грн

Евро (EUR): покупка 43,60 грн — продажа 44,28 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки опустился на несколько копеек.

Покупка: 40,85 грн

Продажа: 40,95 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара до конца лета и осенью. Удорожание валюты произошло из-за проведения валютной либерализации, что в свою очередь привело к спросу на "бакс".