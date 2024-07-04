Курс доллара: стоит ли сейчас покупать или продавать валюту
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Украинская гривна дешевеет
За последние дни доллар снова поднялся, вероятно, из-за увеличения спроса, связанного с периодом оплаты зарплат для украинцев. "Бакс" колеблется в пределах 40,55-41,05 грн.
Стоимость евро тоже поднимается. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 4 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,75 грн
Евро (EUR): 43,84 грн
Злотый (PLN): 10,19 грн
Канадский доллар (CAD): 29,81 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,12 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,90 грн
Евро (EUR): 44,15 грн
Злотый (PLN): 10,16 грн
Канадский доллар (CAD): 29,99 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,39 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,55 грн — продажа 41,05 грн
Евро (EUR): покупка 43,60 грн — продажа 44,28 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки опустился на несколько копеек.
Покупка: 40,85 грн
Продажа: 40,95 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара до конца лета и осенью. Удорожание валюты произошло из-за проведения валютной либерализации, что в свою очередь привело к спросу на "бакс".