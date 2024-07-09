От 25 до 40 тыс грн для некоторых семей: какие условия для выплаты и куда обращаться

Это начисление осуществляется даже за границей

Для приемных семей, детских домов семейного типа и семьи опекунов, которые находяться за границей, предусмотрена выплата денежной помощи. Она будет выплачиваться Организацией СОС Детские Деревни.

Для оформления на начисление заявителю следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей. Максимальная сумма выплаты – 40 тысяч гривен, как говорится на сайте организации.

Кто и где может получить помощь

Выплату получат те приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов (попечителей), к которым были устроены двое и более детей младше 18 лет, которые на момент обращения находятся за пределами Украины.

Однако это начисление не будет производиться на территории временно оккупированных территорий и зоны активных и боевых действий.

Какая сумма начисления

25 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.).

выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.). 35 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.).

выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.). 40 000 грн выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Для участия в программе лицам, имеющим право на эту выплату, следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.

А вот уполномоченные органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной целевой благотворительной помощи для обеспечения прав детей, находящихся за границей, на семью и осуществление их устройства к семейным формам воспитания по электронному адресу организации — office@sos. -ukraine.org.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые семьи получат помощь на сумму 11 200 гривен.