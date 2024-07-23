Выплата семьям, пострадавшим во время атаки на Охматдет: какая сумма и куда обратиться
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Средства уже на счету более 200 семей
Семьи, пострадавшие в результате атаки по Охматдету, имеют право на единовременную денежную помощь. Ее максимальная сумма – 54 тысячи гривен.
Первые суммы уже были перечислены на счета более 700 человек. Куда нужно обратиться, чтобы получить деньги, сообщили в Минсоцполитики.
Атака со стороны РФ по детской больнице Охматдета состоялась 8 июля. В НДСБ проходили лечение дети с самыми тяжелыми диагнозами по всей Украине.
Для семей с детьми, пострадавшими тогда от бомбардировок и авиаударов, Правительство при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) обеспечит выплату единовременной денежной помощи в размере 10 800 грн на одного человека. Максимальная сумма выплаты на семью составит 54 000 грн (5 человек).
На такую помощь рассчитывают:
- семьи с детьми, проходившими лечение в НДСЛ Охматдет на момент атаки 8 июля;
- семьи с детьми пострадавших работников частного медицинского учреждения, на которое также была совершена атака.
Сколько семей уже получили помощь и куда следует обратиться
Согласно данным, сейчас эта выплата была начислена для 206 семей, в общей сложности это — 709 человек, среди которых — 331 ребенок.
В Минсоцполитики отмечают, если ребенок проходил лечение в НДСБ Охматдет на момент 8 июля и пострадал от атаки на больницу, а родители в течение ближайшей недели не получили информации о выплате, нужно обратиться по телефону горячей линии — 0 800 600 017. Звонить можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье – выходной, звонки – бесплатные.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на детей, оставшихся без родительской опеки, предусмотрена денежная помощь.