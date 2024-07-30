Военные могут получить более 1 млн грн помощи: при каких обстоятельствах

Сумма помощи зависит от прожиточного минимума

Во время выполнения боевых задач военные могут получить ранение, из-за которого, вероятно, наступит инвалидность или потеря трудоспособности. В таком случае они рассчитывают на единовременную денежную помощь.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от группы инвалидности и суммы прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Об этом сообщили на сайте АрмияInform.

Согласно данным, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2024 составляет 3028 гривен.

Если у военных инвалидность наступила в результате ранения при исполнении обязанностей военной службы, то ОГД составляет:

инвалидность I группы — 1 211 200 грн;

инвалидность ІІ группы — 908 400 грн;

инвалидность III группы — 757 000 грн.

В случае если инвалидность была получена во время прохождения военной службы вследствие заболевания или травм, но не во время выполнения боевых заданий, то размер помощи будет следующим:

инвалидность I группы — 363 360 грн;

инвалидность ІІ группы — 272 520 грн;

инвалидность III группы — 211 960 грн.

Степень потери трудоспособности должна определять медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК).

В то же время военные, частично потерявших трудоспособность из-за ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время исполнения обязанностей военной службы получат выплату, которая будет рассчитываться от базовой суммы в 211 960 гривен.

Например, если МСЭК определила 20% потерю трудоспособности, то размер помощи будет составлять 42 392 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут получать ежемесячные денежные выплаты, если у них есть определенный вид ордена.