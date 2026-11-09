Стала похожа на призрака и цинично помогает россиянам: запроданка Повалий снова отличилась

Деньги от выступления певица поручила передать россиянам

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Предательница Украины Таисия Повалий появилась на концерте с макияжем, из-за которого ее сравнили с призраком. Пока ее земляки страдают от российских атак, певица по-прежнему выступает в стране-агрессоре и помогает россиянам деньгами.

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9 ноября российские Telegram-каналы обратили внимание на сценический образ певицы. Автор поста сравнил Повалий с призраком, оценив работу стилистов и визажистов.

Стилисты и визажисты сделали привидение из Таисии Повалий

Повалий продолжает концертную деятельность в стране, которая воюет против ее родины

Гонорар из Орла – на помощь россиянам

Повалий направляет благотворительную помощь жителям России, а не украинцам, пострадавшим от российских обстрелов. На сольном концерте в Орле 27 октября певица объявила, что отдаст весь гонорар пострадавшим от ракетного удара по заводу 23 октября.

Помощь от певицы уже получила одна из пострадавших жительниц Орла. Деньги ей лично передал епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, которого Повалий называет своим духовным наставником.

Другим пострадавшим от удара средства обещали передать после выписки из больницы Источник: Открытые источники

Поддержка агрессии и приговор в Украине

Помощь россиянам сопровождается последовательной поддержкой государства-агрессора. Портал Главного управления разведки Министерства обороны Украины War & Sanctions указывает, что Повалій публично оправдывает вторжение России, дискредитирует украинскую власть и распространяет кремлевские нарративы.

За поддержку агрессии России артистку заочно приговорили к 12 годам лишения свободы Источник: Открытые источники

В августе 2023 года Повалій получила российское гражданство. Она также выступает на пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях Украины.

В феврале 2024 года артистка получила подозрение от СБУ по трем уголовным статьям: призывы к войне, оправдание агрессии России и коллаборационизм.

Офис генпрокурора сообщил, что 28 мая 2026 года Винницкий городской суд заочно приговорил Повалій к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретом занимать определенные должности в течение 15 лет. Прокуроры доказали, что она систематически поддерживала государство-агрессора, оправдывала вооруженную агрессию и распространяла антиукраинские нарративы.

Как сообщал "Телеграф", после начала полномасштабной войны в Россию вместе с Таисией Повалий переехал ее муж Игорь Лихута.