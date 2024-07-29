У некоторых пенсионеров выплаты увеличились на 45%: кому произвели перерасчет

Повышение должно компенсировать инфляцию

В Украине произвели перерасчет пенсии. Меньше всего выплата изменилась у тех, кто получает минимальные ежемесячные начисления.

За последние месяцы сумма средней пенсии выросла на 73 гривны, ведь в январе 2024 года она составляла 5385 гривен. А с начала полномасштабной войны размер выплаты увеличился с 3991 до 5816, пишет OBOZ.UA.

Согласно данным, средняя пенсия увеличилась на 45,7%, что больше инфляции за этот период. Это означает, что повышение выплаты должно покрыть рост цен на товары и услуги.

В то же время, минимальная пенсия с января 2022 года увеличилась на 22% — с 1934 до 2361 гривны. Однако это новшество не смогло компенсировать инфляцию. Поэтому люди, получающие минимальные выплаты, потеряли больше всего.

Наибольшая средняя пенсия составляет 105 604 гривен, что в начале 2022 года была на уровне 90 822 гривны. Ее получают судьи.

"Судьи признали ограничение своих выплат незаконным и едва ли не единственные получают неограниченную выплату по особому закону. И 105 604 грн — это только средняя пенсия", — пишут в издании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры получат до 40% надбавки.