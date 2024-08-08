Курс доллара в Украине – когда инфляция может обрушить гривну

Эксперт назвал время, когда наступит опасный период

Во вторую неделю августа доллар чуть ослабел по отношению к гривне. Его официальный курс был установлен Национальным банком Украины на уровне 40,98 грн, хотя с середины июля этот показатель превышал 41. Это может свидетельствовать о некотором затишье перед будущим ростом американской валюты.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. Он предположил, что в целом август для курса доллара будет относительно спокойным, а вот осенью следует ожидать более ярко выраженных изменений.

По его словам, Нацбанк как главный игрок на рынке принял достаточные меры, чтобы, во-первых, сбить ажиотаж и стабилизировать спрос и предложение (благодаря мощным валютным интервенциям). И, во-вторых, стабилизировать курс доллар в новом коридоре от 40,7 до 41,7 грн.

В то же время с наступлением осени давление инфляции станет более ощутимым, что скажется на курсовых показателях.

— Уже сейчас можно констатировать, что промышленная инфляция составляет до 14%, а уровень потребительских цен может возрасти до 10%. Кроме того, прогноз к концу года уже пересмотрели: ожидается, что по итогам 2024 года инфляция составит 8,5%, что на 0,3% больше, чем прогнозировалось в начале года, — подчеркнул Тарас Лесовой.

Но все же эксперт подчеркивает: не стоит ожидать каких-то сногсшибательных изменений на валютном рынке — любые изменения будут происходить постепенно и отчасти даже незаметно.

— То есть, на рынке по-прежнему будут происходить периодические изменения векторов роста и падения курса. Ежедневные же курсовые изменения будут незначительными и не будут провоцировать участников рынка к каким-либо хаотичным иррациональным шагам, — поясняет собеседник "Телеграфа".

Что касается курса с 12 по 18 августа, то он будет колебаться от 40,7 до 42 гривен за доллар, с ежедневными изменениями до 50 копеек, и разницей на купле-продаже заокеанской валюты в 30-50 копеек.

— Таким образом, нас ожидает еще одна неделя "нового затишья", которая, по всем признакам, будет промежуточной. Уже осенью курсовые показатели будут медленно расти, хотя это и будет происходить постепенно. У Нацбанка есть все рычаги, чтобы эффективно влиять на валютный рынок, а все изменения, которые могут произойти, были экономически обоснованными", — резюмирует Тарас Лесовой.

Отметим что украинские эксперты рассматривают сценарии, при которых курс доллара может взлететь и до 45 гривен. Правда, это максимальная планка и самый негативный сценарий.