Военным и их семьям будет легче оформить единовременную помощь: Минобороны разрабатывает систему

Система должна заработать через месяц

Украинские военные могут получить ранения во время службы, а в некоторых случаях их семьям может прийти сообщение о смерти бойца. Министерство обороны разрабатывает систему, позволяющую военнослужащим и их членам семьи подавать заявки на единовременную денежную помощь.

Эта система должна заработать через месяц и внедрена в приложение Армию+. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на брифинге с представителями Минобороны, передает "РБК-Украина".

"Денежное обеспечение, начисление, получение будет осуществляться в мобильном приложении. Мы хотим подтянуть финансовые сервисы для того, чтобы военнослужащий имел возможность в реальном времени оформлять необходимые выплаты", — сказала она.

Министерство обороны внедряет систему, которая работала бы онлайн и помогала бы скорее оформить денежную помощь в связи с ранением или смертью.

"Думаю, где-то через месяц эта система будет внедрена и интегрирована в приложение Армию+. Это будет отдельное приложение, но эти системы могут между собой "общаться" и интегрироваться. Это внутренняя система для обработки заявок внутри Министерства обороны и органов, принимающих заявки и обрабатывают их", — объяснил Начальник управления ИТ Министерства обороны Олег Берестовой.

Кроме того, до конца года планируется запустить сервисы для семей павших бойцов. Оформление выплат для них занимает много времени.

"Мы уже сейчас имеем электронный обмен с Государственным реестром актов гражданского состояния, через обмен с которым можем подтвердить статус, что на самом деле есть родственная связь, и дальше через этот статус уже предоставлять услуги непосредственно членам семьи военнослужащего. С технической точки эта возможность есть, работа на уровне правительства в этом направлении уже ведется", — резюмировала Черногоренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из бойцов получит доплату в августе за выполнение боевых задач.