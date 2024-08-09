Військовим та їх родинам буде легше оформити одноразову допомогу: Міноборони розробляє систему

Система має запрацювати через місяць

Українські військові можуть отримати поранення під час служби, а у деяких випадках їх сім'ям може прийти повідомлення про смерть бійця. Міністерство оборони розробляє систему, яку дозволить військовослужбовцям та їх членам родини подавати заявки на одноразову грошову допомогу.

Ця система має запрацювати за місяць та впроваджена у застосунок Армію+. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу з представниками Міноборони, передає "РБК-Україна".

"Грошове забезпечення, нарахування, отримання буде здійснюватиметься у мобільному застосунку. Ми хочемо підтягнути фінансові сервіси для того, щоб військовослужбовець мав можливість в реальному часі оформляти необхідні виплати", — сказала вона.

Міністерство оборони впроваджує систему, яка працювала б онлайн і допомагала скоріше оформити грошову допомогу у зв'язку з пораненням чи смертю.

"Думаю, десь за місяць ця система буде впроваджена та інтегрована в застосунок Армію+. Це буде окремий додаток, але ці системи можуть між собою "спілкуватися" та інтегруватися. Це внутрішня система для опрацювання заявок всередині Міністерства оборони і органів, які приймають заявки й опрацьовують їх", — пояснив Начальник управління ІТ Міністерства оборони Олег Берестовий.

Крім того, до кінця року планується запустити сервіси для родин полеглих бійців. Оформлення виплат для них займає багато часу.

"Ми вже зараз маємо електронний обмін з Державним реєстром актів цивільного стану, через обмін з яким можемо підтвердити статус, що насправді є родинний зв'язок, і далі через цей статус вже надавати послуги безпосередньо членам родини військовослужбовця. З технічної точки ця можливість є, робота на рівні Уряду в цьому напрямку вже ведеться", — резюмувала Черногоренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з бійців отримає доплату в серпні за виконання бойових завдань.