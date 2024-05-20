Азартные игры и деятельность онлайн-казино в Украине ограничили: что это значит

Постановление вступает в силу с дня опубликования

В понедельник, 20 апреля, Кабинетом министров было принято постановление №566 о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет. Оно будет действовать до вступления в силу нового закона, который Верховная рада сейчас приняла только в первом.

Об этом говорится на правительственном портале. Отмечается, что реклама азартных игр с символикой Вооруженных сил и других военных формирований ограничивается.

Также постановлением установлено, что:

запрещена регистрация организаторами азартных игр в Интернете нескольких клиентских счетов для одного игрока;

во время проведения азартных игр в Интернете организаторы обязаны ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока и после регистрации игрока в онлайн-системе или до момента принятия ставки получить от игрока информацию о:

лимите средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (сутки, недели, месяца), и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;

максимальном времени непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и максимальном времени его участия в течение недели и установить выбранное время участия в игре.

Также вводятся ограничения доступа на веб-сайты, с помощью которых организуются, проводятся азартные игры или предоставляется доступ к ним без соответствующей лицензии. Это будет осуществлено путем блокирования доменных имен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Напомним, что 20 апреля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

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