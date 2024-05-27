В Украине запретили рекламировать онлайн-казино и букмекеров: постановление Кабмина

Постановление Кабмина ограничено во времени действия

В Украине запретили рекламу азартных игр и букмекерских контор. Соответствующее постановление № 583 Кабинет министров Украины принял 27 мая.

Об этом сказано на правительственном сайте. В документе сказано, что запрет будет действовать до тех пор, пока в силу не вступит закон о борьбе с игровой зависимостью, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады.

"Внести изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 17 мая 2024 года № 566 "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", дополнив подпункт 1 после слов "порядок ограничения" словами "всех форм", а после слов" путем ограничения" — словами, "а именно запреты", — говорится в постановлении.

Ранее этим документом Кабинет министров установил порядок ограничения рекламы азартных игр и других обозначений, под которыми ведутся азартные игры. Это касалось, в том числе и символики ВСУ, а также электронных коммуникаций и распространения соответствующего контекстного материала.

Что касается законопроекта № 9256-д о борьбе с игровой зависимостью, то ВР Украины 24 апреля 2024 года приняла его за основу. Этот закон должен поспособствовать решению проблемы обострения игровой зависимости во время военного положения, в том числе и среди военнослужащих.

Также "Телеграф" рассказывал о том, президент Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете и сразу же ввел его в силу. Стало известно, что меняет этот документ.