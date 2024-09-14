Как не потерять льготную пенсию, если вы мобилизированы: разъяснение от ПФУ

Ведомство ссылается на Закон Украины

Пенсионный фонд Украины разъяснил, как засчитывается военная служба в льготный стаж. Это важно для мобилизованных, ранее работавших на должностях с правом на льготную пенсию.

Как сообщает Соцпортал, представитель ПФУ ответил на вопрос мобилизованного металлурга: "Будет ли зачислен период военной службы в льготный стаж?"

Согласно разъяснению, предоставленному Пенсионным фондом Украины, ситуация регулируется статьей 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно этому закону, если человека призвали с должности, дающей право на льготную пенсию, то военная служба во время особого периода засчитывается в льготный стаж.

Но есть важное уточнение. В ПФУ подчеркнули: "Время прохождения военной службы в особый период, которое засчитывается в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должно превышать имеющегося стажа работы, дающего право на льготную пенсию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие выплаты предусмотрены военным из-за инвалидности. Их могут начислить для четырех категорий бойцов.