Як не втратити пільгову пенсію, якщо ви мобілізовані: роз’яснення від ПФУ

Відомство посилається на Закон України

Пенсійний фонд України роз'яснив, як зараховується військова служба до пільгового стажу. Це важливо для мобілізованих, які раніше працювали на посадах з правом на пільгову пенсію.

Як повідомляє Соцпортал, представник ПФУ відповів на запитання мобілізованого металурга: "Чи буде зараховано період військової служби до пільгового стажу?"

Згідно з роз'ясненням, яке надав Пенсійний фонд України, ситуація регулюється статтею 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Відповідно до цього закону, якщо людину призвали з посади, яка дає право на пільгову пенсію, то військова служба під час особливого періоду зараховується до пільгового стажу.

Але є важливе уточнення. У ПФУ наголосили: "Час проходження військової служби в особливий період, який зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які виплати передбачені військовим через інвалідність. Їх можуть нарахувати для чотирьох категорій бійців.