Урожай качественного лука в Украине упал из-за рекордной жары: какие будут цены

Прогнозируются ценовые качели

В Украине ожидается меньшее предложение качественного лука из-за жары, которая длилась в середине лета. Фермеры постепенно переходят на запад страны, чтобы массово выращивать качественный овощ.

Урожай не удалось сохранить даже с помощью капельного орошения. Об этом рассказал SEEDS Андрей Марущак, коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс".

По его словам, сейчас в Украине много урожая мелкого лука. Поэтому ожидается удешевление в начале сезона, когда его будут продавать с поля, однако ближе к Новому году цены ожидаются высокими.

Качественный овощ от фермера будет продаваться по 20 гривен за килограмм. Соответственно, в магазинах он будет стоить 30 гривен, как сказал Марущак.

Массовое выращивание лука происходит на юге и западе Украины, хотя наилучший урожай есть в западных регионах.

"Овощеводство постепенно переходит на запад Украины. Но надо понимать, что массово овощи традиционно выращивают в южных областях, и продолжают выращивать. Если ты выращивал на западе Украины 30 гектаров овощей, то вырастить в следующем году сразу 300 – это почти нереально. На юге или на востоке выращивал своих 300 гектаров, так ты и дальше будешь выращивать их. А где 300 гектаров, там и 400" — резюмирует коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный салатный овощ побил семилетний рекорд цены и уже стоит вдвое больше.