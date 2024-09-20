До 45 тыс грн из-за ранения: кому из военных планируют осуществить выплату

Документы можно будет подать через портал

Киевлянам-защитникам и защитницам хотят выплатить средства из-за ранений. Киевсовет планирует утвердить порядок начисления.

Сумма выплаты составит 45 тысяч гривен. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслан Светлый.

"Вчера (19 сентября) Киевсовет принял решение о выплате 45 тысяч грн раненым защитникам и защитницам. После этого разрабатывается порядок. Скажу "по секрету", что он уже разработан", — говорит он.

По его словам, решение будет принято в ближайшие дни.

"Бюрократические вещи там очень быстрые, задержек не будет, и мы начнем платить. Поскольку решение вчера (19 сентября) было проголосовано, уже можно работать над этими выплатами", — объясняет Светлый.

А документы для оформления выплаты в 45 тысяч гривен для раненых военных можно будет подать через киевский портал "Захисників і захисниць".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным или их семьям получать ежемесячные выплаты. Они предусмотрены тем, у кого есть особые заслуги перед Родиной.