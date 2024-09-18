Монета за 1000 гривен: как распознать ценные копейки в своем кошельке

В Украине существуют редкие монеты, которые можно продать значительно дороже их номинальной стоимости. Коллекционеры готовы платить немалые суммы за уникальные экземпляры.

Как свидетельствуют данные аукционного сайта violity.com, некоторые монеты могут обойтись в тысячи гривен.

Одним из таких лотов является, например, 50 копеек 1996 года выпуска. Эта оборотная монета имеет тираж всего 90 тысяч штук, что делает ее ценной для коллекционеров.

Существует две разновидности 50 копеек 1996 года — с мелкой и крупной группой (насечками — Ред.). В повседневном обращении чаще встречаются монеты с 7 насечками, то есть с крупной группой. Однако большую ценность имеют экземпляры с мелкой насечкой.

Стоимость 50 копеек 1996 существенно отличается в зависимости от разновидности:

Монеты с мелкой группой (1АЭм) оцениваются в 600-1000 гривен

Экземпляры с крупной группой (1АЭк) стоят 100-150 гривен

Важно отметить, что состояние монеты оказывает существенное влияние на ее стоимость. Чем меньше повреждений и царапин, тем выше цена. Коллекционеры часто покупают комплекты из обеих разновидностей 1АЭм и 1АЭк.

Ценными могут быть и 50 копеек других лет чеканки. Среди них встречаются разновидности стоимостью до 10 тысяч гривен.

На одном из аукционов продается 50 копеек 1996 года за 994 гривны (почти 25 долларов). Монета изготовлена из латуни, находится в очень хорошем состоянии, без дефектов и реставрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 1 копейку 1992 года продают за сумасшедшую сумму. Некоторые экземпляры могут стоить в сотни раз больше своего номинала.