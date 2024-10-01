У пенсионеров будут списывать деньги с карт? Кого в Украине это может коснуться

Речь идет только об одной категории пенсионеров

В 2025 году с банковских счетов пенсионеров-переселенцев в Украине могут изъять неиспользованные средства. Такое предложение содержится в статье 41 проекта государственного бюджета на 2025 год, который Кабмин передал на рассмотрение в Верховную Раду.

В данном случае говорится о счетах пенсионеров среди ВПЛ, открытых в Сбербанке, на которых в течение 12 месяцев не было "движения" средств. То есть, если пенсионер не снимал наличку, не рассчитывался картой за покупки, не переводил средства и т.д. Об этом пишет издание "На пенсии".

В проекте предлагается изымать средства со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, не прошедших физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

При этом, нововведения, если ВР утвердит госбюджет именно в таком варианте, коснутся не вех пенсионеров этой категории.

В Министерстве социальной политики пояснили, что статья 41 касается исключительно ВПЛ, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения в Российскую Федерацию. Таким переселенцам пенсионные счета открывали только в Сбербанке, так что в других банках средств на счетах нет.

В случае, если изъятие средств произошло, то переселенец может обратиться в ПФ или Сбербанк, и выплаты могут восстановить. Однако порядок возобновления выплат должен, прежде всего, утвердить Кабинет Министров Украины.

По данным Министерства финансов, ориентировочно со счетов пенсионеров-переселенцев могут изъять около 11,3 млрд. гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может выйти на пенсию в 60 лет и получить десятикратную выплату.