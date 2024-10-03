Пенсия для тех, кто еще работает: изменится ли размер выплат в октябре

Перерасчет пенсий предусмотрен законом

В Украине в ближайшее время новые перерасчеты пенсий проводить не будут. Работающие пенсионеры продолжат получать в октябре прежние суммы выплат.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Там напомнили, что последний перерасчет пенсий для работающих пенсионеров проводился в мае 2024 года.

В ПФ также отметили, что обычно пенсионное законодательство предусматривает проведение перерасчета для работающих пенсионеров в апреле. Однако работодатели представляли отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая.

Всего в этом году в результате индексации повышение выплат получили 24 267 человек. 19589 из них – с учетом только страхового стажа (в среднем выплаты выросли на 86,24 грн), еще 4678 человек – с учетом страхового стажа и заработной платы (в среднем их пенсии выросли на 168,65 гривни).

Кому из работающих пенсионеров проводят индексацию

Выплаты повышаются, если лицо по состоянию на 1 марта получило 24 месяца стажа от начала работы или отработало менее 2 лет, но после назначения или предварительного перерасчета прошло 24 месяца.

Индексация для тех, кто получил на 1 марта не менее 2 лет стажа будет происходить с учетом следующих факторов:

приобретенного страхового стажа;

зарплаты, с которой вычисляли основную пенсию, но, по желанию, ее можно изменить на ту, которую лицо получает сейчас.

В то же время, если приобретенный стаж менее 24 месяцев, но после прошлого перерасчета или оформления прошло 2 года, то перерасчет будет с учетом только приобретенного страхового стажа, а зарплату для вычисления уже нельзя изменить.

Ранее "Телеграф" писал о том, что определенная категория пенсионеров получает надбавку к своим выплатам. Она будет представлена до конца 2024 года.