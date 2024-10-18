Украинским семьям с детьми насчитают помощь более чем в 11 тыс грн: при каких условиях

Для выплаты нужно соответствовать определенным критериям

В Украине семьи, которые принимают ребенка на временное устройство до того, как он приобретет статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, могут получить денежную помощь.

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, проект называется "Ребенок не один". Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

В Минсоцполитики объяснили, что недавно такие семьи до обретения ребенком статуса не имели права на эту выплату, поэтому росли риски, которые несовершеннолетнего могли отправить в институционное учреждение.

В то же время, с момента введения помощи государство выплатило уже 14,565 миллиона гривен для 483 детей.

Каков размер помощи и кому она предусмотрена

Сумма выплаты начисляется следующим образом:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;

для детей соответствующего возраста на каждого ребенка; 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью.

Согласно данным, прожиточный минимум в 2024 году на детей составляет:

для детей до 6 лет — 2563 грн , соответственно 2,5 прожиточных минимумы — 6407,5 грн , 3,5 прожиточных минимумов — 8970,5 грн ;

, соответственно 2,5 прожиточных минимумы — , 3,5 прожиточных минимумов — ; для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн, соответственно 2,5 прожиточных минимумов — 7990 грн, 3,5 прожиточных минимумов — 11 186 грн.

Эту выплату может получить человек, к которому временно устроен ребенок, если семья проживает в Украине. Лицу нужно подать заявление в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные органы территориальных общин.

Период начисления может быть продлен, если время временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлено приказом Службы по делам детей.

Сумма помощи будет выплачена на лицевой счет заявителя или в отделении почты по месту жительства.

Каковы есть основания для начисления

Эту помощь осуществят при условии, что родители или родитель:

умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором;

В то же время, оформить поддержку может представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым семьям с детьми начислят денежную помощь к зимнему празднику.