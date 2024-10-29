Больше всего ценник изменился на мандарины: сколько сейчас стоят цитрусовые

Есть актуальные ценники в Megamarket, Metro и Auchan

На украинском рынке ожидается удорожание фруктов. Уже наблюдается положительная тенденция на некоторые апельсины и мандарины. Однако есть сорта, на которые цены существенно снизились.

Больше всего подешевели мандарины, ведь в течение сентября-октября стоимость упала почти на 44 гривны. Об этом говорится в Минфине.

Цены на цитрусовые

Согласно данным, в настоящее время 1 кг апельсинов можно приобрести в среднем за 99,90 гривен. За месяц стоимость выросла на 17,23 гривны, то есть в сентябре составляла 82,67 гривны.

Ценник на апельсины Египет зафиксировался около 89,90 гривны. В сентябре он был меньше на 20 гривен — 69,90 гривны.

В октябре за килограмм апельсинов премиум нужно отдать 86,20 грн. В сентябре цена составляла 86,56 гривны, то есть была выше на 0,36 гривны.

В то же время, 1 кг мандаринов стоит в среднем 78,37 гривны. За месяц стоимость упала на 43,83 гривны. То есть, в сентябре они продавались за 122, 20 гривен.

Мандарины Испания можно купить сейчас за 149,90 гривны. В сентябре ценник составлял 129,90 гривны — был меньше 20 гривен.

В магазинах также присутствуют мандарины клементин, которые стоят 124,70 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, возможно ли, что картофель в Украине подорожает до 50 гривен за килограмм.