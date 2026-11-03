Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса о настоящих причинах инцидента на Борщаговке:

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Россияне на Борщаговке отомстили Азову за поражения на Донбассе

И на Борщаговке россиянам оказалось легче…

На самом деле вчера мы увидели модель российской стратегии этой зимы в миниатюре. Когда на фронте они не могут добиться успеха и держат фокус на ударе по тылу. Надеясь, что тыл посыплется. Что не выдержит. Расшатать тыл и дождаться, пока украинские гражданские, так упорно готовые толпой прыгать на военных из Азова в тылу, но почему-то не готовые присоединиться к ним на поле боя, сами сделают за россиян всю работу. Удивительно же, правда…

И ночной обстрел здесь очень кстати совпал с провокацией. Так как именно это цель всех обстрелов. Довести тыл. И россияне все еще надеются, что у них получится. Потому и не останавливаются. И чем больше таких позорных Борщаговок будет происходить, тем больше у россиян будет стимулов продолжать свои террористические атаки.

И да, это была искусная российская провокация. Они использовали все слабые токи. Апеллировали к травмам украинского общества и использовали слабые места украинской армии и политиков. Снова использовали тему детей. Не удивлюсь, если этот бедный мальчик, который вечером так пришелся по сердцу сердобольным украинцам, очень чувствительным к теме детей, на самом деле получил задание от куратора в телеграмме. Поэтому и прыгал так упорно, как с деревьев, так и на военных, отрабатывая свои деньги. Хотя всегда может быть более простая версия. Просто дурак.

И да, это была провокация, которую не остановила украинская контрразведка. Потому что может трудно останавливать врага, который действует через свою сеть телеграмм, когда этот телеграмм разрешен. И уже патентованно постоянно разгоняет российскую пропаганду, направленную на требование капитуляции и срыв мобилизации. Потому что может трудно противодействовать профессиональным провокаторам (в данном случае губастым провокаторшам), если этих провокаторов все знают, если они постоянно распространяют российскую пропаганду на широкую аудиторию, но все еще на свободе. Кстати, интересно, каковы шансы, что эту пластическую медикиню возьмет на поруки Гончаренко?

Но это не оправдывает количество людей, которое готово присоединиться. Не оправдываю то количество людей, которые готовы поверить всем российским вбросам и активно распространяют его в соцсетях. Все это и формирует позор.

А к утру становится стыдно. Как с похмелья. Но уже поздно.

Киев охотно перебрал у Львова пальму первенства позора. Доказал, что здесь все же столица.

Источник: публикация Сергея Фурсы в Facebook