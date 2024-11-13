Пенсионеры при определенных условиях смогут получить значительную денежную помощь

Решение об этой выплате еще рассматривается

В Украине планируется внедрение выплаты для самых уязвимых слоев населения, среди которых есть пенсионеры. Для пожилых лиц сумма помощи будет зависеть от страхового стажа и процентного расчета.

Новый проект еще подлежит рассмотрению. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи".

Размер такой помощи составляет 4500 гривен, однако для каждого человека будет начисляться индивидуально. Сумма выплаты рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и их среднемесячным совокупным доходом.

Заявление должен подать член семьи, получающий один из видов выплаты:

временную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут самостоятельно содержать ребенка (или их местонахождение неизвестно);

помощь для малообеспеченных семей;

для многодетных семей;

для одиноких матерей;

для переселенцев;

для лиц с инвалидностью;

для граждан, не имеющих права на пенсию.

Общий размер базовой помощи для семьи будет определяться так – для первого члена семьи (уполномоченного представителя) – 100% от базовой величины, а для каждого следующего члена – 70% от этой суммы.

Для пенсионеров размер базовой социальной помощи будет зависеть от их страхового стажа:

менее 10 лет — 53% от базовой величины;

10-20 лет — 62%;

20-30 лет — 70%;

более 30 лет – 88%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры могут получить значительную прибавку к выплатам.