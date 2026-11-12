Должен был навести ракету на штаб: СБУ и ГУР вывили агента ФСБ в рядах ВСУ

Мобилизированного завербовали после поиска отношений в каналах знакомств

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Служба безопасности Украины совместно с ГУР задержала в Николаеве мобилизованного, который готовил покушение на командира одной из бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он должен был в реальном времени навести российский ракетный удар на штаб, когда там должен был находиться офицер.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что преступления удалось предотвратить благодаря совместной операции военной контрразведки СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны и при содействии Главнокомандующего ВСУ.

Задержали перед передачей координат

По материалам следствия, подозреваемый действовал по заказу ФСБ. На момент задержания он готовился передать куратору координаты военного объекта, где должен был находиться командир бригады.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение – заблаговременно обезопасили локации украинских десантников и задержали "крота" на территории подразделения", – говорится в сообщении.

При задержании у мужчины изъяли смартфон. По данным СБУ, в нем были отчёты российскому спецслужбе о подготовке к ликвидации боевого офицера.

Агент ФСБ был задержан в Николаеве

Использовал водительскую должность для сбора данных

Как установило следствие, мобилизованный попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал близкие отношения в телеграмм-каналах для знакомств. После вербовки он поддерживал прямую связь с сотрудником ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

По поручению куратора мужчина начал собирать информацию о местах нахождения командования бригады. Для этого, по данным правоохранителей, он использовал свой пост водителя.

Также следствие установило, что подозреваемый передавал врагу данные о пунктах хранения и запуска украинских ударных дронов. Речь идет о беспилотниках, применяемых для ударов по тылам военных группировок страны-агрессора.

Мужчина передаёт информацию ФСБ

Мужчина передаёт информацию ФСБ

Мужчина передаёт информацию ФСБ

Какое наказание грозит подозреваемому

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Мероприятия проводились совместно со следователями СБУ в Николаевской области. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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