"Планы устойчивости не являются панацеей": что не так с подготовкой регионов к блекаутам

На их реализацию предусмотрено 216,32 млрд гривен

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Формальное выполнение планов устойчивости не гарантирует готовности регионов к реальным угрозам. В Раде ставят под вопрос качество подготовки документов: учитывают ли они риски и потребности конкретных громад.

Об этом член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб рассказала в интервью "Телеграфу". Детальнее читайте в материале: "Планы устойчивости "на бумаге", проблемы теплокоммунэнерго и масштабные отключения: в Раде рассказали, на что надеются" .

Почему процент выполнения не дает полной картины

Гриб считает, что оценку готовности регионов нельзя сводить к доле выполненных пунктов. Вопросы у нее вызывает сам подход к разработке документов: регионам поручили подготовить планы в определенный срок, однако одного такого поручения недостаточно.

"Насколько я понимаю, единой методологии разработки этих документов не было. Еще при правительстве Юлии Свириденко регионам поручили подготовить планы и определили для этого определенный срок. Но качественный план требует времени: необходимо оценить риски, определить приоритеты, просчитать ресурсы и установить реалистичные сроки выполнения", – сказала нардеп.

Парламентская комиссия проверит защитные сооружения и подключение трансформаторов Источник: facebook.com/victoriagryb.public

Отдельный вопрос, который ставит депутат, – по каким критериям документы оценивали и утверждали. Эти процедуры комиссия рассматривает вместе с результатами работ, чтобы установить, как содержание планов соотносится с реальной подготовкой регионов.

Что утвердила СНБО и как обещали оценивать готовность

Планы разрабатывало правительство совместно с главами областных военных администраций и руководителями городов. Как сообщил Кабинет министров, общая стоимость их реализации составляет 216,32 млрд грн, а финансирование предусмотрено из государственного и местных бюджетов, а также за счет международной поддержки.

Каждый региональный план охватывает четыре направления: защиту критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, бесперебойное теплоснабжение и водоснабжение. Цель этих мер – обеспечить жизнь громад в условиях войны и системных ударов по энергетике.

Региональные планы объединяют защиту инфраструктуры, распределенную генерацию, тепло- и водоснабжение Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

СНБО утвердила планы всех регионов, кроме столицы. Киевской городской власти поручили доработать и представить реалистичный план прохождения следующего отопительного сезона (утвержден 5 августа, — Ред.). Руководителям областей и городов определили персональную ответственность за выполнение утвержденных документов.

Что проверяет парламентская комиссия

Практическую сторону выполнения планов показывает повестка заседания ТСК, которую опубликовала Верховная Рада. Комиссия планирует рассмотреть объем реализованных мер в Киевской области и перспективы завершения невыполненных работ в отопительном сезоне 2026/2027 года.

Отдельным пунктом предусмотрена проверка завершения защитных конструкций и подключения силовых трансформаторов на подстанциях "Тарасовка", "Мирная", "Яготин", "Заря", "Княжичи", "Роток" и "Чабаны". Окончательные выводы о планах устойчивости Гриб намерена делать по результатам работы комиссии.

"Главное – обеспечены ли люди светом, теплом и водой и смогут ли критические объекты работать в условиях длительных отключений. Именно это должно быть мерилом устойчивости", – подчеркнула она.

Как сообщал "Телеграф", закупки оборудования для ремонта критической инфраструктуры могут задерживаться на семь-восемь месяцев, что затрудняет оценку реальной выполнимости планов устойчивости. По оценке эксперта, в феврале-марте 2027 года Украине может не хватить оборудования для ремонта.