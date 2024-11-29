После увольнения военные могут получить компенсацию: в каком случае

Украинским защитникам государство будет осуществлять выплату компенсации за неиспользованный ежегодный и дополнительный отпуск, но после увольнения со службы

Военнослужащие в Украине имеют право на выплаты, которые будут начислены после увольнения с военной службы. Одна из таких осуществляется при неиспользовании отпуска.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и приказом "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", ее могут получить также военные, что имеют удостоверение участников боевых действий (УБД).

Поэтому, в год увольнения военнослужащих со службы в случае неиспользования ими ежегодного основного отпуска им выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни. Она также будет осуществляться, если военный не вышел полностью или частично на отдых во время дополнительного отпуска.

Следует напомнить, какие единовременные дополнительные и ежемесячные выплаты входят в месячное денежное обеспечение военного.

Кроме того, ранее Телеграф сообщал о том, какие льготы предусмотрены военнослужащим с удостоверением участника боевых действий (УБД).