Положите это в карман и бедность обойдет вас стороной: что обязательно нужно сделать 17 декабря

Катерина Любимова
Читати українською
Традиции на 17 декабря
Не игнорируйте 17 декабря основных запретов и традиций

В среду, 17 декабря православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память пророка Даниила и его сподвижников: Анания, Азария и Мисаила. По старому стилю этот праздник припадал на 30 декабря.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Даниил — ветхозаветный пророк, прославившийся мудростью и верностью Богу. У него было трое сподвижников: Анания, Азария и Мисаил, которые отказались поклоняться идолам в Вавилоне и были брошены в раскаленную печь. Но ангел спас их из пламени.

Что можно делать 17 декабря:

  • В этот день верующие обращаются с молитвами к пророку Даниилу и его сподвижникам, прося о мудрости и помощи в преодолении трудностей;
  • Сегодня стоит проявлять терпение, милосердие и заботу в общении с близкими и окружающими;
  • В этот день разрешается заниматься домашними делами, наводить порядок и уделять внимание семье;
  • Важно совершать добрые поступки, помогать нуждающимся и поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации;
  • Согласно народным приметам, сегодня с самого утра нужно положить в карман монетку или купюру, чтобы забыть на весь год о бедности и притянуть финансовую удачу.
Что можно и нельзя делать 17 декабря
Что можно и нельзя делать 17 декабря

Что нельзя делать 17 декабря:

  • В этот день не стоит ссориться и спорить, потому что это притянет неудачи и разлад в семье;
  • Нельзя давать или занимать деньги в этот день, потому что есть риск потерять достаток и финансовую стабильность;
  • Следует избегать необдуманных действий и рисков, чтобы не навлечь проблемы и несчастья;
  • Не стоит оставлять дела незавершенными, особенно домашние и хозяйственные, иначе в дальнейшем возможны трудности;
  • Не рекомендуется выносить мусор поздно вечером и выбрасывать вещи без нужды, поскольку с ним "выбросите" удачу.

#Традиции #Запреты #Церковный праздник #17 декабря