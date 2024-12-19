Кофе станет золотым? Чего ждать украинцам от цен на напиток в 2025 году

Только за месяц стоимость выросла на 2%

Уже со следующего года в мире значительно подорожает кофе, и это касается не только зерен, но даже растворимого порошка. Только за 2024 год цена подскочила почти на 80%. В Украине рост цен на кофе постепенный, но ощутимый, ведь за ноябрь стоимость выросла на 2%.

По данным Минфина, цена кофе уже достигла своего максимума в Украине за этот год, однако в 2025 году ситуация не улучшится.

Только за ноябрь цена на россыпного кофе изменилась на 2%. Так, кофе Nescafe Gold 210 г в прошлом месяце стоил 378,85 грн, а в декабре — 389,80 грн. Разница составляет 10,95 грн. При этом с начала года стоимость составляла 359 грн, то есть в течение 12 месяцев кофе подорожал почти на 50 грн.

Заметим, что эти цены указаны за 200 граммов россыпного кофе, такой упаковки человеку, который пьет кофе каждый день по 2-3 кружки, в лучшем случае хватит на 2 недели. Относительно зернового кофе — цены на него тоже выросли, цена лате или капучино даже в кафе постепенно доходит до 100 грн за один стакан.

Если посмотреть график индекса цен Минфина, то с 2017 года он со 100% дошел почти до 200%.

Почему цена на кофе стремительно вырастет

Напомним, что по прогнозам экспертов, цена на кофе уже к середине 2025 года для покупателей в среднем вырастет на 80-100%. И это связано с огромным неурожаем кофе в Бразилии, крупнейшем мировом поставщике.

Уже сейчас страна снизила свои производители мощности до 34,4 млн мешков арабики. А это примерно на 11 млн мешков меньше, чем прогнозировалось еще в сентябре. При этом Bloomberg пишет, что мировое производство кофе может не дотянуть 8,5 млн мешков до спроса в сезоне 2025-26.

При этом спрос на кофе растет ежегодно, но засуха в Бразилии не позволяет удовлетворить его или хотя бы удержать стабильные цены.

Как будет меняться цена в течение года на кофе

Совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов считает, что высокие цены на кофе, вероятно, сохранятся до лета следующего года. Ведь их пересмотр возможен только после повторной сборки урожая, которая начинается в июне. Однако он отмечает, что это снижение будет незначительным — максимум на 20%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость приготовления "Оливье" выросла в три раза по сравнению с 2019 годом.