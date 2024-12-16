Укр

Бутылок молока по 850 мл больше не будет? Нардепы придумали интересный способ помочь украинцам экономить

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Молочный отдел Новость обновлена 16 декабря 2024, 14:21
Молочный отдел. Фото volynnews.com

На ценниках будут указываться две цены

Нардепы хотят обязать магазины указывать на ценниках цену за литр или килограмм продукта, а не только стоимость бутылки или упаковки. Это будет способствовать тому, чтобы такое явление, как 850-милилитровые бутылки молока, отошли в прошлое.

"Приводим законопроект, чтобы на ценниках были обязаны указывать цену на литр/кг и эти все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе регистрируем", — сообщил народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин в соцсети Х 15 декабря.

В комментариях он пояснил, что это будет предотвращать манипуляции с ценами и фактической стоимостью товара. На ценниках будут указаны две цены — цена за упаковку, которая может быть меньше литра или килограмма и стоимость литра или килограмма продукта.

Таким образом, украинцы смогут покупать продукты выгоднее, подчеркнул Гурин. Ведь покупатели сразу будут понимать, сколько стоит литр или килограмм продукта, не нужно будет высчитывать самостоятельно. Это особенно важно для тех, кто имеет очень ограниченный бюджет.

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#Магазины #Ценник #законопроєкт 5600