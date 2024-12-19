Кава стане золотою? Чого українцям очікувати від цін на напій у 2025 році

Лише за місяць вартість виросла на 2%

Уже з наступного року у світі значно подорожчає кава, і це стосується не лише зерен, а навіть розчинного порошку. Лише за 2024 рік ціна підскочила майже на 80%. В Україні ріст цін на каву поступовий, але відчутний, адже за листопад вартість зросла на 2%.

За даними Мінфіну, ціна кави вже сягнула свого максимуму в Україні за цей рік, проте у 2025 ситуація не покращиться.

Лише за листопад ціна на розсипну каву змінилась на 2 %. Так, кава Nescafe Gold 210 г минулого місяця коштувала 378,85 грн, а у грудні — 389,80 грн. Різниця становить 10,95 грн. При цьому з початку року вартість становила 359 грн, тобто протягом 12 місяців кава подорожчала майже на 50 грн.

Зауважимо, що ці ціни вказані за 200 грамів розсипної кави, такої упаковки людині, яка п'є каву щодня по 2-3 кружки, у ліпшому випадку, вистачить на 2 тижні. Щодо зернової кави — ціни на неї теж зросли, по вартість лате чи капучино навіть у кав'ярнях поступово доходить до 100 грн за один стакан.

Якщо дивитись графік індексу цін Мінфіну, то з 2017 року він зі 100% дійшов майже до 200%.

Чому ціна на каву стрімко зросте

Нагадаємо, що за прогнозами експертів ціна кави вже до середини 2025 року для покупців в середньому зросте на 80-100%. І це пов'язано з величезним неврожаєм кави у Бразилії, найбільшому світовому постачальнику.

Вже зараз країна знизила свої виробниці потужності до 34,4 млн мішків арабіки. А це приблизно на 11 млн мішків менше, ніж прогнозувалось ще у вересні. При цьому Bloomberg пише, що світове виробництво кави може не дотягнути 8,5 млн мішків до попиту у сезоні 2025−26.

При цьому попит на каву навпаки зростає щороку, але посуха у Бразилії не дає змогу задовольнити його або хоча б утримати стабільні ціни.

Як змінюватиметься ціна протягом року на каву

Співвласник Escobar Coffee Roasters Андрій Тітов вважає, що високі ціни на каву ймовірно збережуться до літа наступного року. Адже їх перегляд можливий лише після повторного збору врожаю, який розпочинають у червні. Проте, він наголошує, що це зниження буде незначним — максимум на 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість приготування "Олів'є" зросла утричі, порівняно з 2019 роком.