Кто из украинцев получить денежную помощь от французской организации ACTED: условия

Заявителям следует проживать в определенных областях и соответствовать некоторым условиям уязвимости

Внутри перемещенные лица в Украине продолжают получать денежные выплаты. В настоящее время некоторым из них начислят помощь за соблюдение определенных условий.

Выплату будет предоставлять Французская гуманитарная организация ACTED, сообщили в Telegram-канале. Ее будут осуществлять для жителей пяти областей.

Кто получит помощь и где

Чтобы лицу насчитали средства, оно должно подпадать под категорию уязвимости:

Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет

Домохозяйства с детьми до 2 лет

Домохозяйства с беременными женщинами

Домохозяйства с людьми с инвалидностью 1 или 2 группы

Домохозяйства с людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями

Домохозяйства пожилых людей (60+)

Домохозяйства с людьми маломобильными, нуждающимися в постороннем уходе

Домохозяйства, возглавляемые женщинами

Домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками

Домохозяйства, непосредственно пострадавшие от вооруженного конфликта (полностью или частично разрушенное жилье, ранение или потеря гражданских членов домохозяйства)

Заявителям следует обращаться в местные органы власти, чтобы их включили в программу. Кроме того, можно позвонить в колл-центр отдела денежной помощи по телефонам 0671311002, 0634535710 или 0952852984 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Регистрация социально незащищенных категорий населения производится в следующих областях:

Харьковская область: Купянский район, Шевченковская община, населенные пункты: Зорянское, Шевченково; Чугуевский район, Чкаловская община, населенный пункт: Пролесное (Чкаловская);

Купянский район, Шевченковская община, населенные пункты: Зорянское, Шевченково; Чугуевский район, Чкаловская община, населенный пункт: Пролесное (Чкаловская); Херсонская область: Бериславский район, Миловская община, населенные пункты: Дудчаны, Качкаровка и Саблуковка;

Бериславский район, Миловская община, населенные пункты: Дудчаны, Качкаровка и Саблуковка; Николаевская область: Николаевский район, Очаковская община, населенный пункт: Очаков;

Николаевский район, Очаковская община, населенный пункт: Очаков; Черниговская область: Черниговский район, Репкинская община, населенный пункт: Репки;

Черниговский район, Репкинская община, населенный пункт: Репки; Донецкая область: Краматорский район, Святогорская община, населенные пункты: Крестище, Адамовка, Глубокая Макатиха, Никольское.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые ВПЛ могут получить до 20 тысяч гривен помощи, но есть одно условие.