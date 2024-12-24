Кто из украинцев получить денежную помощь от французской организации ACTED: условия
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Заявителям следует проживать в определенных областях и соответствовать некоторым условиям уязвимости
Внутри перемещенные лица в Украине продолжают получать денежные выплаты. В настоящее время некоторым из них начислят помощь за соблюдение определенных условий.
Выплату будет предоставлять Французская гуманитарная организация ACTED, сообщили в Telegram-канале. Ее будут осуществлять для жителей пяти областей.
Кто получит помощь и где
Чтобы лицу насчитали средства, оно должно подпадать под категорию уязвимости:
- Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет
- Домохозяйства с детьми до 2 лет
- Домохозяйства с беременными женщинами
- Домохозяйства с людьми с инвалидностью 1 или 2 группы
- Домохозяйства с людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями
- Домохозяйства пожилых людей (60+)
- Домохозяйства с людьми маломобильными, нуждающимися в постороннем уходе
- Домохозяйства, возглавляемые женщинами
- Домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками
- Домохозяйства, непосредственно пострадавшие от вооруженного конфликта (полностью или частично разрушенное жилье, ранение или потеря гражданских членов домохозяйства)
Заявителям следует обращаться в местные органы власти, чтобы их включили в программу. Кроме того, можно позвонить в колл-центр отдела денежной помощи по телефонам 0671311002, 0634535710 или 0952852984 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.
Регистрация социально незащищенных категорий населения производится в следующих областях:
- Харьковская область: Купянский район, Шевченковская община, населенные пункты: Зорянское, Шевченково; Чугуевский район, Чкаловская община, населенный пункт: Пролесное (Чкаловская);
- Херсонская область: Бериславский район, Миловская община, населенные пункты: Дудчаны, Качкаровка и Саблуковка;
- Николаевская область: Николаевский район, Очаковская община, населенный пункт: Очаков;
- Черниговская область: Черниговский район, Репкинская община, населенный пункт: Репки;
- Донецкая область: Краматорский район, Святогорская община, населенные пункты: Крестище, Адамовка, Глубокая Макатиха, Никольское.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые ВПЛ могут получить до 20 тысяч гривен помощи, но есть одно условие.