В оформлении пенсии могут отказать: как поступить в таком случае

Есть одно обстоятельство, при котором ПФУ имеет полное право отказать лицу в оформлении выплаты

Есть определенные правила, которые нужно соблюдать, чтобы у пенсионера не забрали его выплату. Однако Пенсионный фонд Украины вообще может не оформить пенсию, если в трудовой книжке лица нечетко указаны данные.

Чтобы лицу назначили пенсию, ему нужно предоставить документы — идентификационный номер, паспорт (или ID-карту) и трудовую книжку. Этот перечень утвержден ПФУ, как рассказала адвокат Лилия Лукацкая в комментарии "Украинскому радио ".

По ее словам, расчет пенсии производится на основе записей в трудовой книжке.

"…получив от человека трудовую книжку или другой документ, Пенсионный фонд открывает, считает стаж и может либо отнести частично, либо вообще не отнести человеку страховой стаж в связи с тем, что, например, на титульной странице неправильно поставлена дата, либо вообще не поставлена, или разные украинский и российский вариант написания фамилии" — говорит она.

Поэтому пенсионеру следует готовиться к такому возможному сценарию. В таком случае, лицу следует обратиться в суд. Он будет на стороне человека, если гражданин правильно подал все документы и соблюдал все правила.

"И в последнее время, на мой взгляд, вообще невозможно назначить пенсию, если ты не получишь решение суда. Независимо от того, будет ли это административное дело, когда мы отменяем решение об отказе в назначении пенсии, или это будет гражданское дело, когда мы устанавливаем факт, как было у одной женщины, когда написания на русском и украинском языке не совпадали", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию можно рассчитывать, если нет стажа.