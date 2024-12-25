Какое денежное обеспечение предусмотрено военным, которых зачислили в распоряжение командира

Военные, зачисленные в распоряжении командира, в течение 2 месяцев получают денежное обеспечение по последней занимаемой должности, но затем вид выплаты изменяется

Военнослужащие в Украине имеют право на ежемесячное денежное обеспечение. Его будут получать и бойцы, зачисленные в распоряжение командира.

Как объясняют в Министерстве обороны Украины, зачисляют в распоряжение командира тех военных, кто не способен исполнять обязанности службы в связи с определенными обстоятельствами.

Такие военные получают свое денежное обеспечение, которое было на занимаемых последних должностях, но не более двух месяцев. Если пребывание в распоряжении длится более двух месяцев, то денежное обеспечение начисляется в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Военным, которых причислили к распоряжению командира из-за ранения, связанного с защитой Родины и ВЛК, признало их ограниченно пригодными или непригодными к службе с пересмотром через 6-12 месяцев в течение двух месяцев со времени зачисления (без периода отпуска/лечения) начисляют денежное обеспечение (без вознаграждения) в размере по последним занимаемым ими должностям.

После этого срока и до истечения пребывания в распоряжении бойцы будут получать:

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

дополнительное вознаграждение в 20,1 тыс. гривен.

Однако дополнительное вознаграждение в 20 100 гривен не начислят бойцам, которые по заключению военно-врачебной комиссии не пригодны к военной службе в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте Военно-Морских Сил, Силах специальных операций, но пригодны к военной службе.

"В таком случае выплата денежного обеспечения в полном объеме возобновится при условии назначения и вступления военнослужащих к исполнению обязанностей по должностям в других видах Вооруженных Сил Украины", — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине появится новая помощь для военных.