В 2018 году некоторые крупы стоили менее 10 грн. Как изменились цены за шесть лет

В 2018 году хватило бы и 100 гривен, чтобы купить почти все виды круп и макароны

На украинском рынке в течение 2018-2024 годов происходило подорожание бакалеи. Некоторые из этих товаров выросли в цене в два раза и ценник на них зафиксировался около 50 гривен.

Сколько стоили основные виды круп и макароны шесть лет назад, узнавал "Телеграф". Данные о ценах были взяты из Минфина.

Какие были цены на бакалею в 2018 и 2024 годах

Согласно данным, в 2018 году в магазинах:

макароны (1 кг) в среднем стоили 14,91 гривны;

за манную крупу нужно было отдать 11,71 гривны;

ячневая крупа имела ценник в 9,84 гривны;

гречку можно было купить за 21,53 гривны;

пшено стоило 16,02 гривны;

а рис — 23,30 гривны.

Если бы все эти товары приобрели сразу, то в чеке была бы сумма в 97,31 гривны.

В то же время ценники на бакалею в начале 2024 были такими:

за 1 кг макарон нужно было отдать 29,89 гривны;

за пачку крупы манной – 21,27 гривны;

за ячную крупу — 15,51 гривны;

за пшеничку — 17,16 гривны;

за гречку – 28,87 гривны;

за кило пшена — 25,41 гривны;

за рис — 51,28 гривны.

Если приобрести всю эту бакалею, то украинец должен был заплатить 172,23 гривны, но эта сумма была вычислена без учета крупы пшеничной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему молоко в Польше дешевле, чем в Украине.