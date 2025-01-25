Разница почти в 20 грн. Почему молоко в Польше дешевле, чем в Украине

Этому есть простое объяснение

Стоимость пищевых продуктов в Украине постепенно растет, однако у некоторых до сих пор есть вопрос: почему же в соседних странах Европы цены ниже. К примеру, в Польше один литр молока стоит от 30 грн, а в Украине от 40-50 грн.

"Телеграф" расскажет о разнице в ценах и почему она возникает. Для сравнения будем брать молоко из "Сільпо" и из польского супермаркета carrefour.

Заметим, что в польских магазинах молоко чаще продают четко по 1 литру, в украинских встречаются бутылки от 950 до 800 мл.

Сколько стоит молоко в Польше

В супермаркете бутылку жирного молока (3,2%) 1 л можно приобрести за 3,79 злотых, то есть 39,79 грн. Стоимость одного литра молока 2% составляет 4,29 злотых, то есть 44,79 грн. Учитываем продукцию в бутылках, а не пакетах. Безлактозное молоко в Польше стоит 6,05 злотых за 1 литр 2%, в гривнах это 63,17 грн.

Сколько стоит молоко в Украине.

В "Сильпо" молоко пастеризованное "Ферма" 3,2%, 840 мл стоит 50,79 грн по акции, а без нее — 62 грн. Стоимость молока пастеризованного "Яготинское" 2,6% 870 мл составляет 56,30 грн. Безлактозное молоко 2,6% продается по 89,99 грн, в бутылке 900 мл.

Анализируя цены, можно увидеть, что в Польше молоко дешевле примерно на 15-20 грн и на это влияет один важный фактор. Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС). В Польше он составляет 5%, а в Украине – 20%. Именно поэтому цена на большинство продуктов отличается.

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