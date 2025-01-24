Мясо, овощи, фрукты и не только. Можно ли сегодня уложиться на базовый набор в 1000 гривен?

Некоторые из этих товаров имеют достаточно высокие цены, и на первом месте в этом рейтинге точно не мясо

Цены на популярные товары продолжают расти, а в списке продуктов, которые необходимо приобрести, вычеркиваются позиции. Можно ли в январе 2025 года скупиться в магазине на 1 тысячу гривен, чтобы в корзине были все базовые необходимые продукты.

Самым дорогим товаром в списке будет рыба, а самым дешевым – репчатый лук. Актуальные средние ценники есть у "Минфин", передает "Телеграф".

Цены на продуктовую корзину в январе 2025 года

Согласно данным:

Хлеб пшеничный вырезка 650 г стоит в среднем 39,99 гривны;

пшеничный вырезка 650 г стоит в среднем 39,99 гривны; Макароны 1 кг (перья) — 32,76 грн;

1 кг (перья) — 32,76 грн; Мясо , а именно за куриное филе 1 кг нужно отдать 176,97 гривны, а за лопатку свинины – 191,40 грн;

, а именно за куриное филе 1 кг нужно отдать 176,97 гривны, а за лопатку свинины – 191,40 грн; Рыба , а именно карп потрошеный (кило) — 204,0 гривен;

, а именно карп потрошеный (кило) — 204,0 гривен; Молоко Простонаше 1% 900 мл стоит 48,89 гривны;

Простонаше 1% 900 мл стоит 48,89 гривны; За 285 г сыра твердого Звена Гора голландского 45% нужно заплатить 164,0 грн, а за 300 г кисломолочного сыра Простонаше 9% — 86,83 гривны;

Звена Гора голландского 45% нужно заплатить 164,0 грн, а за 300 г Простонаше 9% — 86,83 гривны; Цены на 10 штук яиц Квочка составляют 65,65 гривны;

Квочка составляют 65,65 гривны; Стоимость масла Селянського 72,5% 200 г составляет 114,99 гривны;

Селянського 72,5% 200 г составляет 114,99 гривны; Масло Олейна рафинированное 850 мл — 68,72 гривны;

Овощи , а именно:

, а именно: капуста (1 кг) стоит в среднем 85,10 грн;

за килограмм картофеля нужно заплатить 34,70 гривны;

стоимость 1 килограмма лука репчатого 17,35 грн;

ценник на кило моркови зафиксировался около 36,50 гривны;

кило свеклы стоит 24,60 гривны;

огурцы будут самыми дорогими – 119,90 грн.

Фрукты , в частности яблоки украинские, можно купить за 34,13 грн;

, в частности яблоки украинские, можно купить за 34,13 грн; Кило сахара продается по цене 34,57 грн.

Следовательно, если купить все эти продукты пачками или по килограмму, то чек выйдет на сумму 1581,05 гривны. Следует отметить, что список продуктов может отличаться в зависимости от предпочтений покупателя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько украинцу обойдется большая кастрюля борща в начале 2025 года.