Вы будете удивлены. Во сколько денег сейчас обойдется большая кастрюля борща

Стоимость на эти продукты часто колеблется, поэтому и цена борща также нестабильна

На украинском рынке популярные продукты, которые употребляют многие, имеют достаточно высокие цены. Некоторые из них будут дорожать и в ближайшие месяцы.

Хватит ли пятисот гривен, чтобы купить в магазине продукты, из которых можно сварить мясной борщ, разбирался "Телеграф". В списке покупок есть хлеб и сметана.

Согласно данным Минфин, полный набор продуктов для борща в январе 2025 года будет стоить (за основу взяты средние цены):

Капуста 500 г — 24,175 грн. Свекла 200 г — 5,08 грн. Картофель 300 г — 10,41 грн. Морковь 200 г — 7,30 грн. Лук репчатый 150 г — 2,60 грн. Помидоры красные 300 г — 40,11 грн. Масло рафинированное 30 г — 2,43 грн. Свинина ребра 400 г — 70,92 грн. Сметана 15% 150 г — 23,14 грн. Хлеб ржаной 400 г — 43,73 грн Чеснок 30 г — 5,34 грн.

Следовательно, украинцу за три литра борща, которым можно будет накормить 5-6 человек, необходимо заплатить 235,235 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярные продукты в Украине могут побить новые ценовые рекорды. Среди товаров есть картофель, хлеб, капуста и т.д. Наибольшее удорожание, вероятно, произойдет на яйца.