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Вы будете удивлены. Во сколько денег сейчас обойдется большая кастрюля борща

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Борщ на столе Новость обновлена 23 января 2025, 12:55
Борщ на столе. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Стоимость на эти продукты часто колеблется, поэтому и цена борща также нестабильна

На украинском рынке популярные продукты, которые употребляют многие, имеют достаточно высокие цены. Некоторые из них будут дорожать и в ближайшие месяцы.

Хватит ли пятисот гривен, чтобы купить в магазине продукты, из которых можно сварить мясной борщ, разбирался "Телеграф". В списке покупок есть хлеб и сметана.

Согласно данным Минфин, полный набор продуктов для борща в январе 2025 года будет стоить (за основу взяты средние цены):

  1. Капуста 500 г — 24,175 грн.
  2. Свекла 200 г — 5,08 грн.
  3. Картофель 300 г — 10,41 грн.
  4. Морковь 200 г — 7,30 грн.
  5. Лук репчатый 150 г — 2,60 грн.
  6. Помидоры красные 300 г — 40,11 грн.
  7. Масло рафинированное 30 г — 2,43 грн.
  8. Свинина ребра 400 г — 70,92 грн.
  9. Сметана 15% 150 г — 23,14 грн.
  10. Хлеб ржаной 400 г — 43,73 грн
  11. Чеснок 30 г — 5,34 грн.

Следовательно, украинцу за три литра борща, которым можно будет накормить 5-6 человек, необходимо заплатить 235,235 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что популярные продукты в Украине могут побить новые ценовые рекорды. Среди товаров есть картофель, хлеб, капуста и т.д. Наибольшее удорожание, вероятно, произойдет на яйца.

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