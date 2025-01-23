50 долларов с зарплаты. Если бы вы начали собирать два года назад, уже купили бы машину (фото)

За два года накопления украинец может приобрести авто и часть суммы еще останется

Для приобретения квартиры, машины или других нужд большинство лиц должны откладывать деньги. За два года накопления некоторые из них уже смогут держать ключи от своей мечты.

Если украинец с 2023 года с каждой заработной платы откладывал по 50 долларов, то на конец 2024 года он имел бы "на руках" 1200 долларов. "Телеграф" расскажет, на что можно потратить эти средства в 2025 году.

Что можно купить на такую кругленькую сумму в 2025 году

Согласно данным Минфина, два года назад, а именно в январе, за 1200 долларов можно было получить 48 120 гривен, но в начале 2024 дали бы 45 840 гривен.

Средний курс обмена валют в банках 1 января 2023 г.

Средний курс обмена валют в банках 1 января 2024 г.

В январе 2025 года за 1200 долларов банк заплатил украинцу 50 340 гривен.

Средний курс обмена валют в банках 1 января 2025 г.

Наразі на такую сумму, например, можно купить машину Daewoo. Объявление о продаже появилось на популярном сайте OLX.

Житель Одесской области предлагает приобрести всем желающим машину Daewoo Nexia. На фото изображен синий седан 2008 года выпуска, который стоит 1000 долларов, то есть 41950 гривен, по состоянию на январь 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на OLX продают вазу времен СССР за более чем 40 тысяч гривен. Этому изделию более 100 лет.