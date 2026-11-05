Не фараоны и не масоны: какую тайну хранит загадочная пирамида на кладбище в Сумах (фото)

Постройка стоит на старом городском кладбище, а загадочные истории о ней ходят уже давно.

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Житель Сум случайно обнаружил каменную пирамиду, внешне похожую на древнеегипетские сооружения. Он опубликовал фотографии находки в Threads и признался, что раньше её не замечал, хотя живёт в городе. Публикация вызвала обсуждение: пользователи стали гадать, зачем построили пирамиду.

Однако археологи открыли её не недавно. Сумским краеведам пирамида давно известна: она находится на Центральном (Петропавловском) кладбище города. Это старинная кирпичная постройка, которую называют пирамидой-склепом.

Автор публикации под ником saisumsky шутливо подписал фотографии: написал, что почувствовал себя фараоном. В комментариях один из пользователей вспомнил о Бугайском треугольнике – мистическом месте на Сумщине. Автор уточнил, что снимал пирамиду в самих Сумах, а не в районе этого загадочного места.

Местная пирамида-склеп в Сумах привлекла внимание горожан и вызвала споры о её назначении

Что известно о необычной постройке

Пирамида стоит в южной части Петропавловского центрального кладбища. Её высота – около восьми метров. Постройка сложена из кирпича, имеет квадратное основание и отличается от привычных надгробий необычной формой.

Кладбище – одно из старейших в городе. Первые захоронения здесь датируются 1790 годом. На его территории находятся могилы известных сумчан, в том числе представителей семьи меценатов Харитоненко. Пирамида тоже считается объектом местного культурного наследия.

По данным туристического портала "Посетите Сумы", постройка достигает восьми метров в высоту. Она выделяется среди других памятников некрополя и давно привлекает туристов и любителей городской истории.

Семейная усыпальница Похвисневых – кирпичная пирамида на кладбище в Сумах. Фото: facebook/ Игорь Титаренко

Кто на самом деле похоронен внутри

Долгое время происхождение постройки оставалось предметом споров. Выдвигали разные версии: от могилы человека, покончившего с собой, до захоронения гусара, погибшего на дуэли. Была и легенда, будто пирамида принадлежала масонам и служила местом их тайных собраний.

В декабре 2024 года сайт "Сумской исторический" опубликовал исследование сумского архивиста и краеведа Вениамина Цыбки. Оно помогло прояснить историю постройки.

Изучив метрические книги церквей и архивные документы, исследователь пришёл к выводу, что пирамида – семейная усыпальница помещиков Похвисневых. Они владели имениями в Сумском и Лебединском уездах Харьковской губернии.

Архивные записи помогли установить имена как минимум трёх человек, похороненных в семейном склепе:

Надежда Похвиснева (1793–1879) – представительница дворянского рода, владелица имений в Басах и Штеповке.

Николай Похвиснев (около 1818–1874) – её сын, надворный советник.

Анастасия Похвиснева (около 1835–1877) – супруга Дмитрия Похвиснева.

Исследователь допускает, что здесь мог быть похоронен и Дмитрий Похвиснев, муж Анастасии. Документального подтверждения этому пока нет.

Особенно примечательна история Анастасии. Согласно архивным записям, она умерла 16 октября 1877 года, примерно в 42 года. Причиной смерти указано чрезмерное употребление сильнодействующих лекарств. Эта трагическая история могла стать основой легенд о необычном захоронении.

Старинные снимки склепа-пирамиды напоминают о его долгой истории в Сумах. Фото: facebook/ Игорь Титаренко

Когда и зачем построили пирамиду

Точную дату строительства пока установить не удалось. Исследователи не нашли в архивах документов с разрешением на строительство.

Вениамин Цыбка предполагает, что Похвисневы могли начать строить семейную усыпальницу в начале 1870-х годов. На это указывают возраст Надежды Похвисневой и более поздние записи о захоронениях членов семьи.

Семья владела кирпичными заводами в Басах и Штеповке. Поэтому помещики могли сами обеспечить строительство материалами.

Версия о том, что постройка служила семейной гробницей, получила серьёзное документальное подтверждение.

Какие ещё загадки связаны с пирамидой

Необычная архитектура породила немало городских легенд. Например, рассказывают о подземных ходах, которые якобы соединяли пирамиду с другими городскими объектами. Подтверждений существования такой системы тоннелей нет.

Ещё одна версия связана с масонами. Некоторые любители мистики предполагали, что внутри могли проходить тайные собрания или обряды. Исторических доказательств этому не нашли.

У постройки четыре окна, есть декоративные элементы и сохранился металлический крюк внутри. Предполагается, что на него могли подвешивать керосиновую лампу. По одной из версий, благодаря расположению постройки её свет мог служить своеобразным ориентиром.

Со временем внутреннее убранство пирамиды утратили, а некоторые элементы разграбили. Сейчас она выглядит значительно проще, чем могла выглядеть изначально.

При чём здесь Бугайский треугольник

Обсуждая фотографии, один из пользователей вспомнил Бугайский треугольник – ещё одно загадочное место Сумской области. К пирамиде на Центральном кладбище он отношения не имеет.

Бугайский треугольник связывают с территорией бывшего хутора Малая Бугайка на Роменщине. Согласно местным преданиям, в районе между сёлами Холодник, Анастасовка и исчезнувшим хутором происходили странные явления: люди якобы теряли ощущение времени, видели призраков и слышали непонятные звуки.

Местные легенды относят первые подобные рассказы ещё к 1930-м годам. Позже хутор исчез, а его территорию распахали. Достоверных научных подтверждений паранормальных явлений нет.

Историю Бугайского треугольника ранее подробно разбирало издание "Цукр", отдельно подчеркнув: речь идёт о легендах и предположениях, а не об установленных исторических фактах.

Необычная пирамида в Сумах – не египетский артефакт и не доказательство существования тайного масонского общества. Исследование архивиста Вениамина Цыбки позволяет с высокой уверенностью связать её с семейным захоронением помещиков Похвисневых. Точная дата строительства и некоторые обстоятельства появления усыпальницы пока остаются открытыми вопросами.

Как сообщал "Телеграф", одну из украинских пирамид обустроили как часовню: внутри находились алтарь и склеп с четырьмя арками и большим каменным крестом в описании сооружения. Склеп, кресты и росписи с библейскими цитатами и египетскими фресками показывают, как в нём сочетались погребальная и религиозная символика. Этот пример позволяет рассматривать пирамиды-усыпальницы в Украине как местный архитектурный феномен, а не как простое подражание египетской форме.