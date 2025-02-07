Какой будет пенсия мужчины в 2025 году, если зарабатывал по 9 тыс грн

Мужчина в 60 лет в 2025 году может выйти на отдых и получить меньше 4 тысяч гривен

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа, который наработал человек, и заработной платы. При большой зарплате можно рассчитывать на более или менее большую пенсию, однако при маленькой выплате, соответственно, наоборот.

Какой будет пенсия у 60-летнего мужчины в 2025 году, у которого была зарплата ниже 10 тысяч гривен, расскажет "Телеграф". Сумма была рассчитана с помощью пенсионного калькулятора.

Если в 2025 году 60-летний мужчина решил выйти на пенсию с 35 годами страхового стажа, а его заработная плата все эти годы составляла 9 тысяч гривен, то его выплата в феврале составит 3451 гривну.

Стоит заметить, что вычисление состоялось на общих условиях, без льготных категорий населения — почетный донор, дети войны и тому подобное.

Напомним, что оформить пенсию в 60 лет в 2025 году можно при условии не менее 32 лет стажа, в 63 года – 22-32 лет, а в 65 лет – от 15 до 22 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что на пенсию почти в 12 тысяч гривен может рассчитывать и 65-летний украинец даже с минимальным стажем, однако есть одно условие.