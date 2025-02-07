Кофе уже по два евро? Киевляне возмущены стремительным подорожанием

Еще год назад кофе можно было купить за 50 грн

В Киеве продолжает дорожать кофе даже в маленьких кафе-киосках или вагончиках. Стаканчик напитка в среднем стоит 70-85 грн.

Об этом пишет пользователь Ольга Насонова в Facebook. Отмечается, что основной причиной повышения цен стал неурожай кофе в Бразилии.

"Кофе скоро будет недоступным? Подумала об этом, когда увидела новые цены в любимом кафе. На прошлой неделе было 57 грн, сейчас 70. Почти 2 евро, почти Европа. А всего неделя прошла", — говорится в сообщении.

Заметим, что только в апреле 2024 года кофе стоил в разы дешевле. Так, за латте нужно было отдать 55 грн (большое по объему), а за эспрессо — 29 грн. А в 2022 году большое латте вообще стоило 38 грн.

Впрочем, сейчас цена на кофейные напитки в вагончиках и киосках Кива стартует от 70 грн, а в заведениях превышает 100 грн. И это очень беспокоит и возмущает украинцев, ведь цены в Украине растут очень быстро. Поэтому сейчас кофе стоит уже не одно или два евро, а уже более 2 евро.

Но есть люди, которые отмечают, что в Украине кофе хотя бы стоит своих денег, потому что вкусный. А вот за границей сложно найти хоть что-то похожее.

Напомним, что ко Дню влюбленных в некоторых магазинах можно сэкономить более 60 грн на Raffaello.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ближайшее время цена на кофе будет только расти.