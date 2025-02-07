Кава вже по два євро? Кияни обурені стрімким здорожчанням

Ще рік назад каву можна було купити за 50 грн

У Києві продовжує дорожчати кава навіть у маленьких кав'ярнях-кіосках чи вагончиках. Наразі стаканчик напою в середньому коштує 70-85 грн.

Про це пише користувачка Ольга Насонова у Facebook. Зазначається, що основною причиною підняття цін став неврожай кави у Бразилії.

"Кава скоро буде недоступною? Подумала про це, коли побачила нові ціни в улюбленій кав'ярні. На минулому тижні було 57 грн, зараз 70. Майже 2 євро, майже Європа. А всього тиждень пройшов", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що лише у квітні 2024 року кава коштувала в рази дешевше. Так, за лате треба було віддати 55 грн (велике за об'ємом), а за еспресо — 29 грн. А у 2022 велике лате взагалі коштувало 38 грн.

Втім зараз ціна на кавові напої в вагончиках та кіосках Кива стартує від 70 грн, а у закладах здебільшого перевищує 100 грн. І це неабияк непокоїть та обурює українців, адже ціни в Україні ростуть дуже швидко. Тому зараз кава коштує вже не одне євро чи два, а вже понад 2 євро.

Але є люди, які наголошують, що в Україні кава хоча б коштує своїх грошей, бо смачна. А от закордоном складно знайти бодай щось схоже.

Нагадаємо, що до Дня закоханих в деяких магазинах можна зекономити понад 60 грн на Raffaello.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найближчим часом ціна на каву тільки зростатиме.