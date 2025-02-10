Часть выплат пенсионера может получить его семья. В каком случае и какая сумма

Есть два случая, когда выплачивается пенсия членам семьи

В Украине пенсии могут получать не только те лица, которые имеют на них право, а и их родственники. Это возможно лишь тогда, когда получатель умер или недополучил свою выплату.

Часть пенсии может выплатиться для родственника умершего, если пенсионера похоронили не на средства государства. Ее сумма составляет двухкратную или трехкратную выплату пенсии, как объяснили в "На пенсии".

Чтобы получить ее, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд, где пенсионер состоял на учете и написать заявление. Выплата должна начислиться в течение 10 рабочих дней со дня подачи документа.

Однако семья умершего может еще рассчитывать на выплату пенсии, которая была недополученной из-за смерти пожилого человека. Она предусмотрена для членов семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти.

Для оформления такого начисления лицу нужно прийти в ПФУ в течение шести месяцев со дня открытия наследства и подать заявление. Если в фонд обратятся другие члены семьи, то недополученная сумма будет разделена между ними равными частями.

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