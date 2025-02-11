Укр

Придется раскошелиться. Сколько будет стоить букет тюльпанов на 14 февраля

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Цветы
Цветы. Фото Открытые источники

День святого Валентина вытянет из карманов украинцев довольно кругленькие суммы

Ко дню святого Валентина все влюбленные мужчины готовят подарки своим женщинам. Скорее всего, они выберут не только что-то сладкое, но и цветы.

Где лучше покупать цветы к празднику и как, в упаковке или уже готовый букет, расскажет "Телеграф". Цены в оптовых магазинах и обычных цветочных ощутимо разные.

Сравнение стоимости букетов из 5, 9, 11, 15 и 25 цветов в магазинах

Итак, на "Украфлоре" 1 тюльпан стоит от 50 гривен. В одной упаковке 10 штук, поэтому соответственно и минимальный заказ стартует с этого количества. Цена пачки — 500 гривен.

Есть цветы, которые на 10-15 гривен дороже. Тогда упаковка будет стоить от 600 до 650 гривен.

В этом магазине есть также более дорогие тюльпаны — от 70 до 95 гривен. Тогда стоимость за 10 штук составляет от 700 до 950 гривен.

Тем временем у "Flowers.ua" есть уже собранные букеты в бумажной упаковке.

Если брать 5 штук, то цена будет колебаться от 499 до 659 гривен. Средний ценник одного цветка — 115,8 гривны. Последняя сумма была высчитана с упаковкой.

Что касается 9 тюльпанов, то их стоимость будет от 799 до 899 гривен. То есть средняя цена за один цветок — 94,7 гривны.

Если хочется взять 11 штучек тюльпанов, то за них необходимо будет отдать 999 гривен. Эта цена является акционной. Средняя цена за один цветок — 90,9 гривны.

Но есть еще большие букеты — из 15 или 25 штук. За букет, там где меньшее количество цветов, нужно отдать от 1259 до 1299 гривен, где 85,3 гривны — средняя стоимость тюльпана.

Что касается более крупного букета, то там ценник составляет 1799 и 1899 гривен. Средняя стоимость одного цветка — 73,96 гривны.

Ранее "Телеграф" писал, что в столице Украины продают букет цветов по цене нескольких айфонов.

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