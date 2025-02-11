Рынок или супермаркет? Где в Украине дешевле покупать продукты для борща
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Большинство думает, что на рынке есть самое дешевое предложение товаров, однако эксперимент доказал другое
В Украине есть те товары, стоимость которых забирает из кошельков достаточно высокие суммы. Овощи борщевого набора не стали исключением, ведь один продукт из этой категории, а именно свёкла, за неделю подорожал на 24%.
Сколько будет стоить борщ на 5 человек, если купить все необходимое на рынке или в магазине, разбирался "Киев24". Разница в чеках вышла более чем на 50 гривны.
Итак, на рынке журналист канала потратил на:
- картофель — 39 гривен;
- одну морковку — 11 гривен;
- одна свёклу — 14 гривен;
- два лука — 5 гривен;
- чеснок — 10 гривен;
- капусту — 73 гривны;
- заправка из помидоров — 40 гривен;
- пакет бобовых — 30 гривен;
- стаканчик сметаны – 50 гривен;
- чуть больше полкило свиных ребер – 160 гривен.
То есть весь набор обошелся в 409 гривен.
Теперь все те же продукты, но уже в супермаркете. Там чек вышел на 357 гривен и в него входит:
- 5 картофелин — 43 гривен;
- одна морковь — 9,68 гривны;
- одна свёкла — 15,64 гривны;
- два лука — 5 гривен;
- чеснок — 7,94 гривны;
- капуста — 46,69 гривны;
- заправка к борщу — 25,99 гривны
- пакет бобовых 300 г — 37,99 гривны;
- стаканчик сметаны – 51,99 гривны;
- чуть больше полкила свиных ребер – 108,17 гривны.
Поэтому в феврале выгоднее всего покупать продукты к борщу в супермаркете, ведь там сумма ниже на 52 гривны.
Ранее "Телеграф" писал о том, в каких магазинах сейчас можно сэкономить около 60 гривен на конфетах Рафаэло.