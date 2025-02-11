Укр

Рынок или супермаркет? Где в Украине дешевле покупать продукты для борща

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Борщ Новость обновлена 11 февраля 2025, 13:55
Борщ

Большинство думает, что на рынке есть самое дешевое предложение товаров, однако эксперимент доказал другое

В Украине есть те товары, стоимость которых забирает из кошельков достаточно высокие суммы. Овощи борщевого набора не стали исключением, ведь один продукт из этой категории, а именно свёкла, за неделю подорожал на 24%.

Сколько будет стоить борщ на 5 человек, если купить все необходимое на рынке или в магазине, разбирался "Киев24". Разница в чеках вышла более чем на 50 гривны.

Итак, на рынке журналист канала потратил на:

  • картофель — 39 гривен;
  • одну морковку — 11 гривен;
  • одна свёклу — 14 гривен;
  • два лука — 5 гривен;
  • чеснок — 10 гривен;
  • капусту — 73 гривны;
  • заправка из помидоров — 40 гривен;
  • пакет бобовых — 30 гривен;
  • стаканчик сметаны – 50 гривен;
  • чуть больше полкило свиных ребер – 160 гривен.

То есть весь набор обошелся в 409 гривен.

Теперь все те же продукты, но уже в супермаркете. Там чек вышел на 357 гривен и в него входит:

  • 5 картофелин — 43 гривен;
  • одна морковь — 9,68 гривны;
  • одна свёкла — 15,64 гривны;
  • два лука — 5 гривен;
  • чеснок — 7,94 гривны;
  • капуста — 46,69 гривны;
  • заправка к борщу — 25,99 гривны
  • пакет бобовых 300 г — 37,99 гривны;
  • стаканчик сметаны – 51,99 гривны;
  • чуть больше полкила свиных ребер – 108,17 гривны.

Поэтому в феврале выгоднее всего покупать продукты к борщу в супермаркете, ведь там сумма ниже на 52 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, в каких магазинах сейчас можно сэкономить около 60 гривен на конфетах Рафаэло.

Теги:
#Цены #Супермаркет #Овощи #Борщ #Рынок