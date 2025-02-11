Рынок или супермаркет? Где в Украине дешевле покупать продукты для борща

Большинство думает, что на рынке есть самое дешевое предложение товаров, однако эксперимент доказал другое

В Украине есть те товары, стоимость которых забирает из кошельков достаточно высокие суммы. Овощи борщевого набора не стали исключением, ведь один продукт из этой категории, а именно свёкла, за неделю подорожал на 24%.

Сколько будет стоить борщ на 5 человек, если купить все необходимое на рынке или в магазине, разбирался "Киев24". Разница в чеках вышла более чем на 50 гривны.

Итак, на рынке журналист канала потратил на:

картофель — 39 гривен;

одну морковку — 11 гривен;

одна свёклу — 14 гривен;

два лука — 5 гривен;

чеснок — 10 гривен;

капусту — 73 гривны;

заправка из помидоров — 40 гривен;

пакет бобовых — 30 гривен;

стаканчик сметаны – 50 гривен;

чуть больше полкило свиных ребер – 160 гривен.

То есть весь набор обошелся в 409 гривен.

Теперь все те же продукты, но уже в супермаркете. Там чек вышел на 357 гривен и в него входит:

5 картофелин — 43 гривен;

одна морковь — 9,68 гривны;

одна свёкла — 15,64 гривны;

два лука — 5 гривен;

чеснок — 7,94 гривны;

капуста — 46,69 гривны;

заправка к борщу — 25,99 гривны

пакет бобовых 300 г — 37,99 гривны;

стаканчик сметаны – 51,99 гривны;

чуть больше полкила свиных ребер – 108,17 гривны.

Поэтому в феврале выгоднее всего покупать продукты к борщу в супермаркете, ведь там сумма ниже на 52 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, в каких магазинах сейчас можно сэкономить около 60 гривен на конфетах Рафаэло.