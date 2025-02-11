Некоторым украинцам зачислят годы в стаж, когда они не работали. При каких обстоятельствах

Это правило действует для определенной категории граждан

Некоторые украинцы имеют право на дополнительные годы страхового стажа, когда они не работали или были вынуждены бросить свою работу и мобилизоваться. В стаж таких военнослужащих будут засчитаны годы во время службы в особый период.

Однако не все военные имеют такое право. В частности, годы военной службы во время особого состояния засчитываются к стажу, если украинец до призыва работал в должностях с правом на льготную пенсию, как сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащим, которые до призыва работали на должностях с правом на льготную пенсию, могут засчитать период службы в страховой стаж.

Речь идет о случаях, когда мужчина или женщина были мобилизованы во время особого периода, который был объявлен до закона Украины "Об обороне Украины".

Итак, если до службы они работали по профессии, предусматривающей льготную пенсию, то военная служба также войдет в их льготный стаж.

Ранее "Телеграф" писал, что на досрочную пенсию в Украине имеют право участники боевых действий. Они могут выйти в 50 или 55 лет.